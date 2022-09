Jardins Abertos abre portas a dez novos espaços verdes de Lisboa

O Jardins Abertos nasceu da vontade de debater publicamente os temas da ecologia e da sustentabilidade através da abertura gratuita de espaços verdes. A 10.ª edição do festival está marcada para os últimos dois fins-de-semana de Outubro, dias 22 e 23, e 29 e 30, e conta com um espectáculo de abertura ainda antes, às 18.00 de 21 de Outubro, no Parque Florestal de Monsanto. “Para celebrar, vamos abrir dez novos jardins, revisitar outros dez em inéditas visitas guiadas com especialistas e, pela primeira vez, a nossa programação inclui a apresentação de pez objetos artísticos nos jardins”, lê-se em comunicado da organização.

Entre os dez novos espaços verdes, encontra-se, por exemplo, a horta-jardim do Alto da Eira, na Avenida General Roçadas, onde está a ser dinamizada uma horta comunitária, sustentável e organizada (22 e 29 Out, Sáb 10.00-14.00); o jardim interior do Convento Santos-o-Novo, na Calçada Cruz da Pedra (22-23 e 29-30 Out, Sáb-Dom 10.00-17.00); o Jardim Barbadinho do Museu da Água, na Rua do Alviela (22-23 e 29-30 Out, Sáb-Dom 10.00-17.00); e o jardim-terraço do Palácio da Mitra, na Rua do Açúcar (22-23 e 29-30 Out, Sáb-Dom 10.00-17.00). Destaca-se ainda o jardim do Palácio do Grilo, na Calçada do Duque de Lafões, que ganhou uma nova vida com a abertura de um restaurante-teatro (22-23 e 29-30 Out, Sáb-Dom 10.00-17.00).

Já para quem está mais interessado em aprender com especialistas, há visitas guiadas marcadas para a Estufa Fria de Lisboa (23 e 30 Out, Dom 11.00), o Palacete de São Bento (23 Out, Dom 11.00/ 15.00), a Tapada das Necessidades (22 e 29 Out, Sáb 12.00), o Jardim Gulbenkian (29 Out, Sáb 11.00/ 15.00), o Jardim Botânico da Ajuda (29 e 30 Out, Sáb-Dom 11.00), a três Laboratórios Vivos do Instituto Superior Técnico (22 e 29 Out, Sáb 14.00/ 15.00/ 16.00), a horta-mãe da Refood (23 e 30 Out, Dom 14.00/ 15.00/ 16.00), o jardim do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta (29 Out, Sáb 11.00), o Parque Botânico do Monteiro-Mor (29 Out, Sáb 11.00) e o Permalab da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (23 e 30 Out, Dom 14.00/ 16.00).

Estão ainda previstas dez performances e instalações sonoras e audiovisuais. A de abertura, a 21 de Outubro, apresenta Naga, uma peça composta por cinco intérpretes e criada a partir do encontro do corpo com espaços singulares da floresta. Segue-se, a 22 de Outubro, às 11.00, no jardim do Palácio do Grilo, Introdução ao Couvismo, de Óscar Silva, que aborda a importância da couve no panorama artístico nacional. No mesmo dia, às 15.00, no Jardim da Estrela, André e. Teodósio do Teatro Praga leva a palco Inverted Landscapes, que examina a história de Ruth Aswin e Valentim de Barros. Para não perder pitada, basta consultar a programação completa no site do festival Jardins Abertos.

Lisboa, vários locais. 22-23 e 29-30 Out, Sáb-Dom vários horários. Grátis.

