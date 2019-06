Jardins das Amoreiras e do Torel têm cinema ao ar livre durante o Verão – e é grátis

O cinema ao ar livre continua a ocupar a agenda e os jardins da cidade. O ciclo Cinema no Verão leva filmes para toda a família ao Jardim das Amoreiras, durante o mês de Julho, e em Agosto muda-se para o Jardim do Torel. A primeira sessão acontece a 6 de Julho.

A iniciativa, que decorre todos os sábados, parte uma vez mais da Freguesia Santo António, e tal como em anos anteriores pretende oferecer à comunidade noites mais quentes em frente ao grande ecrã. Em Julho, o arraial cinematográfico está montado no Jardim das Amoreiras e tem a primeira projecção no dia 6, com Billy Elliot. Seguem-se Mamma Mia! (13), Dreamgirls (20) e Moulin Rouge (27). As projecções começam às 21.30.

Em Agosto, as noites de cinema sob as estrelas mudam-se para o Jardim do Torel, e passam filmes, a partir das 21.00, como Space Jam (3), Spaceballs (10), Jurassic Park (17), Quem Tramou Roger Rabbit (24) e o Rei dos Gazeteiros (31).

O melhor de tudo é que não tem de pagar um cêntimo por nenhuma das sessões.

