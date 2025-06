Jardins do Bombarda celebram primeiro aniversário de portas abertas

O espaço do antigo hospital psiquiátrico vai receber concertos, espectáculos, performances ou exposições, no fim-de-semana de 14 e 15 de Junho.

O centro cultural e comunitário Jardins do Bombarda celebra, a 14 e 15 de Junho, o seu primeiro aniversário com um programa inteiramente construído pelos residentes da casa. Nestes dois dias poderão assistir a concertos, espectáculos, performances, exposições, visitas guiadas, oficinas e debates.

A festa marca um ano de reabertura dos portões do antigo Hospital Miguel Bombarda, que esteve fechado durante 14 anos. As actividades estendem-se aos jardins e ao Panóptico, antigo Pavilhão de Segurança do hospital, hoje reconvertido em lugar de encontro entre arte, memória e criação contemporânea.

No sábado, dia 14, às 16.00, realiza-se o debate “Os desafios e os novos caminhos do jornalismo, hoje”, dinamizado pelo colectivo Matéria, que propõe uma reflexão sobre a crise do jornalismo de investigação e o futuro da profissão. Às 18.00, o Panóptico acolhe CLAUSUR, uma performance vocal concebida por Ece Canlı, que explora, com 30 vozes, as dimensões espaciais e afectivas do confinamento. No domingo, dia 15, às 15.00, acontece a quinta conversa do ciclo “Bombarda: Passado, Presente e Futuro”, com a participação de vereadores da Câmara Municipal de Lisboa para discutir o futuro urbanístico do quarteirão. Às 18.00, sobe ao palco o espectáculo Cavalo Alucinado, feito de música e poesia, com textos de autores como Ângelo de Lima ou Alberto da Cunha Dias. O encerramento do programa fica a cargo do Home Ensemble, colectivo de músicos residentes, que conta com Selma Uamusse como convidada especial.

A par da programação regular, destaca-se a visita/exposição “O futuro começa lá atrás”, patente todos os fins-de-semana de Junho até dia 29. A exposição cruza obras de artistas contemporâneos que trabalham no centro com criações de antigos utentes do hospital, como José Sanchez Gomes. Também no Panóptico decorre a visita teatralizada “Valentim, Jaime e Ângelo”, conduzida por André Murraças, com sessões a 15, 22 e 29 de Junho.

O mês termina com o Refugee Week Festival, entre 19 e 22 de Junho, a primeira edição portuguesa daquele que é o maior festival mundial dedicado à arte e cultura em contexto de refúgio. Com actividades organizadas pelo CPR e pelo programa Residências Refúgio, o festival sublinha o papel do centro enquanto espaço de acolhimento, diversidade e expressão.

Todas as actividades são gratuitas, embora algumas necessitem de inscrição prévia, que pode ser feita no site do Largo Residências ou presencialmente na Loja de Arte dos Jardins do Bombarda.

R. Gomes Freire 161 (Lisboa). 14-15 Jun (Sáb-Dom). Entrada gratuita

