Jardins do Marquês leva Herman José e o italiano Mario Biondi a Oeiras, em 2025

Em Oeiras, já se está a pensar nas noites de Verão do próximo ano. O festival Jardins do Marquês – Oeiras Valley tem regresso confirmado para 2025, de 28 de Junho e 9 de Julho, e os primeiros artistas confirmados são Herman José & Quarteto e o cantor italiano Mario Biondi, que pisam o palco no mesmo dia (6 de Julho). A organização, a cargo da Música no Coração, promete sete noites de charme, sofisticação e também de descontração.

Com 50 anos de carreira celebrados em Outubro, Herman José promete levar ao Palácio do Marquês de Pombal um repertório musical com clássicos como “Saca o Saca-Rolhas”, “Canção do Beijinho” ou “Vamos Lá Cambada”. Em entrevista à Time Out, a propósito dos recentes espectáculos em Lisboa e no Porto, o humorista referia que, apesar de continuar a fazer televisão, é em palco que se sente bem – “aquilo que mais gosto de fazer na vida”.

A actuação de Herman José conta com a presença do maestro Pedro Duarte ao piano, Nuno Fernandes na viola-baixo, Sertório Calada na bateria, Elmano Coelho no saxofone e João Rocha no trompete. Juntos proporcionam uma “viagem única de humor e música”.

Já as actuações do italiano Mario Biondi são conhecidas pela mistura de referências musicais a Lou Rawls, AL Jarreau e Isaac Hayes. Portanto, um apaixonado por soul music.

