Jason Derulo, Duran Duran e Bush confirmados no Rock in Rio 2021

Jason Derulo é a nova confirmação no cartaz do Rock in Rio do próximo ano. O artista norte-americano junta-se assim a Post Malone, a Anitta e a HMB, no último dia do festival (27 de Junho). Além da presença do intérprete e compositor, que conta com mais de 50 milhões de singles vendidos, foram também confirmadas as actuações de Duran Duran, de A-ha e de Bush, que figuravam no alinhamento do cartaz de 2020. Sobem ao palco a 26 de Junho de 2021.

Foo Fighters, The National e Liam Gallagher darão o mote no primeiro dia do festival (19 de Junho). De acordo com a organização, todos os que tenham adquirido bilhete para o dia em que estava prevista a actuação dos três nomes, terão o seu título automaticamente válido para o dia 19 de Junho do próximo ano, sem que seja necessária qualquer revalidação ou troca. Seguem-se The Black Eyed Peas, Ivete Sangalo e David Carreira (a 20 de Junho de 2021).

Os bilhetes para a edição de 2021 estão desde esta quarta-feira à venda nos locais habituais. Além dos bilhetes diários (69€) ficarão, também, disponíveis passes para o segundo fim-de-semana do festival (112€) e o passaporte família, um bilhete à venda em exclusivo nos postos Galp aderentes que garante a entrada de dois adultos, duas crianças e um adulto a partir dos 70 anos (142€). A lista completa de pontos de venda pode ser consultada no site do Rock in Rio Lisboa.

