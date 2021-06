Jazz im Goethe-Garten regressa em Julho num formato mais intimista

O JiGG – Jazz im Goethe-Garten regressa à cidade já em Julho. Entre os dias 7 e 16, haverá cinco concertos com bandas de Portugal, Áustria, Itália, Suíça e Alemanha, sempre ao final da tarde e acompanhados de cerveja e petiscos alemães. Os programadores, Rui Neves (também responsável pelo Jazz em Agosto) e Julia Klein, destacam a originalidade do jazz europeu na construção da identidade do festival que este ano se apresenta num formato mais intimista.

Para revelar as afinidades criativas entre Portugal e a Alemanha, os concertos de abertura e encerramento apresentam formações com músicos de ambos os países. No dia 7 de Julho, será a vez do duo Paisiel, composto por Julius Gabriel, saxofonista alemão radicado no Porto, e João Pais Filipe, percussionista da mesma cidade. Já a 16 de Julho, a festa faz-se com Carlos Bica, contrabaixista português residente em Berlim, e os músicos alemães Daniel Erdmann (saxofone) e DJ IllVibe (gira-discos), numa fórmula instrumental invulgar que une três músicos de excepção.

Pelo meio, há mais três concertos a não perder. A 8 de Julho, é da Áustria que chegam Daniel Moser, Leonhard Skorupa, Stephan Dickbauer e Oscar Antoli, os virtuosos clarinetistas de Woody Black 4. Uma semana depois, a 14 de Julho, é a vez do trio italiano Weird Box, o novo projecto do reconhecido saxofonista Francesco Bearzatti com Bruno Angelini (teclas) e Emiliano Turi (bateria). No dia seguinte, 15 de Julho, actua o power trio suíço Schnellertollermeier, composto por Andi Schnellmann (baixo eléctrico), Manuel Troller (guitarra eléctrica) e David Meier (percussão).

Campo dos Mártires da Pátria 37. 5€-7€. 218 824 510 e info-lissabon@goethe.de.

