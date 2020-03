Jazzy e Academia dão aulas de dança e fitness online

Fazer exercício em casa durante esta quarentena pode ser uma forma de libertar stress acumulado e de ajudar a manter o ritmo. A partir desta segunda-feira, 23, a Jazzy e Academia não querem ninguém parado e lançam para isso uma programação regular de aulas diárias transmitidas em directo no Instagram, sejam de dança ou de outras modalidades de ginásio.

Tanto a academia de dança como o ginásio fecharam há uma semana todos os seus clubes, como medida de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus, mas querem continuar a estar sintonizados com os seus sócios e todos aqueles que estão em casa. As aulas são de acesso virtual gratuito, bastando seguir a Jazzy e a Academia.

Pode optar pelas aulas de dança ou por outras modalidades. Para quem prefere as danças, para esta semana há uma programação de três aulas diárias a pensar em todas as idades e estilos – todos os dias às 11.00, 17.00 e 19.00 é hora de dançar, seja funk, bollywood, hip hop, pop dance, breakdance, salsa ou dancehall.

Para quem prefere mexer-se ao ritmo das aulas de grupo habituais de ginásio, os instrutores da Academia Life Club tratam do assunto com aulas diárias de yoga, jiu-jitsu, tabata, zumba, body balance, boxe, funcional ou pilates.

As aulas são transmitidas em directos no Instagram dos vários clubes Jazzy, e os horários podem ser consultados aqui (para a dança) e aqui (para as outras aulas). Em Abril, a Jazzy e Academia terão uma plataforma que dará acesso exclusivo aos sócios a aulas e conteúdos.

