Jean-Luc Picard está de novo aos comandos de Star Trek

Patrick Stewart decidiu voltar a interpretar Jean-Luc Picard em Star Trek: Picard, que começa esta semana na Amazon Prime. Dizemos o que sabemos sobre a nova série.

Passaram mais de 25 anos sobre o fim da série Star Trek: A Geração Seguinte, e quase 20 após a última vez que vimos Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) no filme da série Star Trek: Nemesis. Mas, se pensavam que ele se tinha reformado de vez, estão muito enganados, porque está de volta em Star Trek: Picard, a oitava série da franquia Star Trek/O Caminho das Estrelas, criada em 1966 por Gene Roddenberry.

Ambientada no final do século XXIV, a nova série tem um enredo influenciado pela destruição do planeta Romulus no filme Star Trek, de J. J. Abrams (2009), bem como pela morte de Data em Star Trek: Nemesis. Dois acontecimentos que deixaram profundas marcas em Jean-Luc Picard, como fica demonstrado no início de Star Trek: Picard.

Patrick Stewart, que também é um dos produtores desta nova série, tinha decidido não voltar ao universo de Star Trek, mas mudou de ideias. Tendo em conta o enorme impacto que a sua personagem teve nos fãs, decidiu voltar a interpretar Jean-Luc Picard mais uma vez, numa série que o seu produtor, Alex Kurtzman, descreve como sendo bastante diferente das anteriores, “muito contemplativa, com um ritmo muito seu”.

O elenco de Star Trek: Picard junta personagens novas com outras veteranas, caso de Data (Brent Spiner) ou Riker (Jonathan Frakes). A série começa com o almirante Picard a deixar a reforma e a voltar a acção, quando uma jovem lhe pede ajuda.

Amazon Prime. Sex.

