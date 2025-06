Jim Jefferies vai trazer o seu humor politicamente incorrecto a Lisboa

O humorista norte-americano é a mais recente confirmação no Worten Mock Fest, que contava já com Daniel Sloss, Diogo Batáguas ou Ricardo Araújo Pereira.

Jim Jefferies é a mais recente confirmação do cartaz do Worten Mock Fest, o novo festival internacional de comédia que se estreia este ano no Cinema São Jorge. O comediante australiano, conhecido pelo seu humor provocador e politicamente incorrecto, actua a 29 de Agosto, no Palco Super Bock, e a data marca o arranque da nova digressão europeia, intitulada Son of a Carpenter.

Recentemente apontado como um dos cinco comediantes em digressão mais bem-sucedidos a nível mundial, Jefferies regressa aos palcos europeus com um novo espectáculo de stand-up, depois de ter apresentado High and Dry (2023), Intolerant (2020) e This Is Me Now (2018), todos disponíveis na Netflix. O comediante é também conhecido pelo podcast Don’t Know About That, onde mistura entrevistas e comentários sobre política e actualidade.

O Worten Mock Fest aposta numa programação contínua de humor ao longo de três dias, com espectáculos distribuídos pelas três salas do Cinema São Jorge. Para além do stand-up de nomes como Daniel Sloss, Diogo Batáguas, Luana do Bem, Luís Franco-Bastos ou Ricardo Araújo Pereira (este último acompanhado por José Diogo Quintela e Miguel Góis no podcast Assim Vamos Ter de Falar de Outra Maneira), haverá também ciclos de cinema humorístico, com curadoria de Guilherme Geirinhas, conversas com figuras da comédia e de outras áreas, como o psiquiatra Gustavo Jesus, e até podcasts ao vivo.

O festival é organizado pela agência Kilt, em parceria com a Worten e a EGEAC, e quer afirmar-se como “o maior festival de comédia do país”, inspirando-se em eventos internacionais como o Fringe ou o Melbourne Comedy Festival.

Além dos nomes mais conhecidos, o evento dá também espaço a talentos emergentes com sessões de stand-up gratuitas na Sala 2, onde o público será convidado a fazer doações directas aos artistas. No cartaz estão nomes internacionais como Ali Woods, Olga Koch, Adam Rowe, Erika Ehler, Thor Stenhaug e Marty Gleeson e o humorista Vitor Sá, que participa no podcast Cubinho e faz parte da equipa de Conteúdo do Batáguas.

Os bilhetes para o espectáculo de Jim Jefferies estarão disponíveis em pré-venda a partir desta quarta-feira, 11 de Junho, para quem se registe no site do festival. A venda geral começa na sexta-feira, dia 13. O cartaz completo do festival ainda não está fechado, mas serão anunciados novos nomes nos próximos dias.

Cinema São Jorge (Avenida). 28-30 Ago. Vários horários. 20€-50€

