Jiwa Bali: o mobiliário sustentável que vem da Indonésia

A Avenida Visconde Valmor tem uma nova loja que dificilmente passará despercebida – seja pelo incenso que a anuncia, seja pelo espaço convidativo que a montra revela. A Jiwa Bali, cujo nome significa “alma de Bali”, é um espaço de mobiliário e decoração totalmente inspirado nesta ilha da Indonésia.

“Follow your heart and wake up in Bali” é o lema desta concept store, que reflecte a paixão de Vasco Oliveira Costa e dos seus sócios (e amigos de longa data), a arquitecta Maria Ilharco de Moura e o advogado Jorge Santiago, pela cultura balinesa. Aqui tudo foi pensado ao pormenor.

As peças, criteriosamente escolhidos por Vasco durante as suas viagens a Bali (onde nasceu a sua neta), têm sempre uma produção sustentável e orgânica. Do mobiliário à decoração e à moda têxtil, passando pelo calçado ou pelo homecare natural (velas, difusores, óleos essenciais), todos os artigos que vê na loja são provenientes de comerciantes e artesãos locais, que continuam a manufacturar de acordo com técnicas ancestrais de produção que respeitam o ambiente.

A ideia dos proprietários passa por combater a tendência de utilização de objectos descartáveis e fazer chegar aos alfacinhas peças diferentes, sustentáveis e com uma "componente emocional", a um preço acessível. “O objectivo é que as pessoas possam adquirir peças com histórias vividas a preços justos”, explica à Time Out.

O espaço que alberga esta nova loja foi difícil de encontrar, explica o proprietário. “Na verdade, em Junho já tínhamos trazido de Bali o primeiro contentor cheio, mas ainda não tínhamos encontrado o espaço ideal. Queríamos um lugar amplo, que permitisse trazer as estruturas de madeira típicas, e que também tivesse um espaço exterior que captasse a essência de Bali”. Acabou por aparecer uma oportunidade nas Avenidas Novas, e daí à abertura, a 20 de Outubro, foi um instante.

Vasco mostra-nos os cantos à casa, enquanto aproveita para partilhar as histórias por trás de muitas das peças expostas. Existem artigos para todos os gostos e carteiras.

Duarte Drago

Da cama de balouço em forma de barcaça (acima, 699€) à daybed antiga de dossel (950€), uma cama que os balineses colocam no exterior das suas casa.

Duarte Drago

Há ainda de candeeiros com pé feitos com driftwood – ou seja, madeira que esteve à deriva e foi resgatada e reaproveitada (129€). E ainda um charriot de peças de vestuário feminino (50€-100€) fabricado por uma estilista portuguesa residente em Bali. Texto editado por Hugo Torres

Duarte Drago

Avenida Visconde Valmor, 56. Seg 13.00-19.30, Ter-Sáb 10.30-19.30



