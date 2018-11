Massimo Dutti: o futuro num palacete do século XIX

Antes de mais um aviso: para conhecer a loja que a Massimo Dutti abre ao público neste sábado vai precisar de tempo. Não é tempo para gastar dinheiro: é tempo para apreciar e percorrer os três pisos deste palacete romântico do século XIX.

Esta é uma loja única no mundo da marca do grupo Inditex, e não é por ter um atendimento personalizado com provadores inteligentes ou até um corner da editora alemã Taschen. É única porque o espaço é que ditou o que seria esta Massimo Dutti.

Duarte Drago

O edifício, classificado como Monumento de Interesse Público desde 2012, foi recuperado com um projecto do estúdio de Lázaro Rosa-Violán, colaborador de longa data da marca e responsável em Lisboa por espaços como o JNcQUOI. O projecto do artista catalão manteve a traça original, além do carácter residencial do palacete. Não é por isso de estranhar que a loja respire um ar acolhedor, como se tivéssemos acabado de entrar em casa de alguém.

De destacar ainda que as intervenções foram feitas de modo a que seja possível reverter o uso dado ao edifício: se a loja eventualmente fechar, está pronto a voltar a ser um palacete de habitação.

Estava fechado há anos e não se sabem ao certo as vidas que por aqui passaram, mas Lázaro Rosa-Violán fez questão de respeitar a história que aqui ainda restava. A disposição da loja foi por isso pensada ao mais ínfimo detalhe. “E o desafio agora vai ser manter isso com a mudança das colecções, mas tudo se faz”, diz Pedro Vidigal, responsável de comunicação e marketing do grupo Inditex, numa visita informal a um pequeno grupo de jornalistas.

Duarte Drago

Aqui não há nada que destoe, cada peça, cada cor combina com a sala onde está. Dois exemplos: na Sala Flores, piso 0, talvez a mais pitoresca, estão as cores mais vivas, enquanto na Sala Noite, no piso 1, reinam os tons mais escuros.

E até a antiga cozinha do edifício, de estilo tipicamente neoclássico, foi mantida e é agora um recanto para a colecção de perfumaria. É na cave também que se encontra o espelho mágico – ou magic mirror, como lhe chamam por aqui –, onde poderá procurar sugestões de peças, encomendar artigos (até aqueles que não existem na loja, como a colecção de criança) e até passar qualquer peça à frente para ficar a saber tudo sobre ela.

Duarte Drago

Todos os provedores são também interactivos, fornecendo não apenas mais informação sobre aquilo que está a experimentar como também oferecendo a possibilidade de pedir outro tamanho, ou simplesmente ajuda, sem ser preciso sair.

O atendimento personalizado é, aliás, um dos bastiões desta Massimo Dutti. A começar no serviço de personal tailoring para homem onde é possível fazer fatos e camisas à medida e a gosto até ao personal styling, se o que precisa é aconselhamento sobre o que comprar. Os dois serviços são gratuitos, exigem apenas marcação. E se por acaso mandar fazer à medida, na segunda vez já nem vai precisar de tirar medidas – fica tudo aqui guardado. Aponte apenas o tempo de entrega: são três a quatro semanas.

Duarte Drago

E há ainda um pequeno jardim nas traseiras do palacete, que por agora ficará fechado, mas a ideia é que seja aberto aos clientes. Percebeu agora porque precisa de tempo para vir a esta loja?

Duarte Drago

Avenida da Liberdade, 193. Seg-Dom 10.00-20.00.

