JNcQUOI Asia: abriu o restaurante que nos dá a provar todo o Oriente

Quatro salas, azulejaria Viúva Lamego e uma viagem gastronómica que, desta feita, traz a Ásia inteira à mesa. O segundo espaço JNcQUOI, do grupo Amorim Luxury, está finalmente de portas abertas. E com ele, China, Japão, Tailândia e Índia assumem o protagonismo.

O dinossauro deu lugar ao dragão, a decoração respira motivos asiáticos, profundamente embebidos na presença portuguesa pelo Oriente e a cozinha, aberta, faz chegar sabores de todo o continente. O JNcQUOI Asia, um dos espaços mais aguardados na capital, abriu portas esta quarta-feira depois de seis meses em transformação.

Fotografia: Inês Félix

O projecto é assinado por Lázaro Rosa Violán, o nome responsável pelo primeira aventura do grupo, o JNcQUOI Avenida, e destaca-se pelos interiores sofisticados e ambientes casuais de funcionalidade eclética. Ao todo são quatro espaços distintos. À entrada fica o cocktail bar, com capacidade para 90 lugares, janelões redondos apontados à Avenida da Liberdade e um painel de azulejo Viúva Lamego que traça o percurso português pelo mundo. Segue-se a zona de restaurante, na parte central do espaço, com a cozinha a comando dos chefs António Bóia, Mário Esteves e ainda de sous chefs especializados em cada gastronomia: indiana, tailandesa, japonesa e chinesa.

Fotografia: Inês Félix

O sushi bar, desenhado em formato retangular de showcooking, tem 45 lugares sentados e permite assistir de perto a todo o processo de preparação. Miguel Bértolo, o premiado sushiman português que conquistou o segundo lugar na competição Edomae Sushi no World Sushi Cup em 2017, é o responsável.

Fotografia: Inês Félix

Por último, o terraço, transportado do imaginário das movimentadas ruas de Tóquio, Banguecoque e Hong Kong, ideal para os dias mais quentes. Na carta, há especialidades das quatro regiões: do sushi à robata, passando pelo tandoori e terminando com criações de chef para a sobremesa como o cheesecake de queijo de cabra com bolachas de canela e gengibre (9€) ou o pão de ló chinês (9€). À noite, o plano é outro. A luz do espaço muda e o ambiente transforma-se, dando vida à mesa de DJ que complementa a zona do bar, estendendo a vida até às 02.00.

Avenida da Liberdade, 144 (Avenida). 21 0513000. Restaurante, sushi bar e terraço: 12.00-00.00. Cocktail bar: 12.00-02.00.

