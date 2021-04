JNcQUOI Asia reabre com loja Fashion Clinic no lugar do bar

A coincidir com a data em que é possível voltarmos às esplanadas, esta segunda, dia 5, os restaurantes JNcQUOI Avenida e JNcQUOI Asia reabrem a sua esplanada e terraço, respectivamente. Outra das novidades é a inauguração de uma nova loja Fashion Clinic, que passa a ocupar parte do espaço do JNcQUOI Asia.

Em Julho do ano passado o JNcQUOI Avenida ganhou uma esplanada catita em plena Avenida da Liberdade, espaço esse aberto entre as 12.00 e as 22.30 de segunda a sexta-feira para servir petiscos, tapas, sanduíches e saladas com assinatura do chef António Bóia. Enquanto que no JNcQUOI Asia é o terraço exterior que permite o espaço reabrir agora ao público para servir os pratos orientais do chef Mário Esteves.

A grande novidade está, no entanto, na nova loja Fashion Clinic que inaugura dentro do JNcQUOI Asia. Este espaço ocupa agora o lugar do Red Bar, tendo cerca de 200 metros quadrados cheios de opções para homem e mulher. Balenciaga, Balmain, Saint Laurent ou Dior são algumas das grandes casas de luxo a dourarem os charriots e prateleiras da nova loja, que tem também direito a um corner exclusivo do famoso designer de sapatos Christian Louboutin.

JNcQUOI Fashion Clinic JNcQUOI Asia

“A integração das lojas Fashion Clinic nos restaurantes JNcQUOI é, assim, a concretização máxima do conceito do grupo Amorim Luxury ‘food meets fashion’ que tem como objectivo oferecer, num único espaço, experiências únicas, diferenciadoras e personalizadas”, pode ler-se no comunicado.

A Fashion Clinic do JNcQUOI Avenida, que fica no seu piso inferior, passa também a ter disponíveis as colecções de homem e senhora de marcas como Fendi, Manolo Blanik, Valentino, Paula e Tom Ford.

Em comunicado, o grupo assegura ainda o cumprimento de todas as regras e normas de higiene e segurança ditadas pelas autoridades de saúde, como é o caso do distanciamento de dois metros nas mesas da esplanada, medição de temperatura e desinfecção constante dos ponto críticos.

