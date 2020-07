JNcQUOI ganha nova esplanada em plena Avenida da Liberdade

É no filho mais velho dos restaurantes do grupo Amorim Luxury que está a novidade: o JNcQUOI Avenida agora tem uma esplanada para desconfinar sentado à mesa.

Aberto desde 26 de Maio, só agora o JNcQUOI Avenida conseguiu reunir todos os detalhes – das mesas aos chapéus de sol – para inaugurar a sua esplanada em plena Avenida da Liberdade.

Funciona num estrado, mesmo em frente ao restaurante, onde dantes havia lugares de estacionamento, e oferece agora mais 36 lugares, mas ao ar livre.

A carta é, claro, assinada pelo chef António Bóia e há um cold bar de onde saem ostras do Algarve (9€), carpaccio de novilho (19€), ceviche de garoupa (23€), terrina de foie gras com brioche tostado (26€) ou um royal de marisco (grande 158€, pequeno 133€).

Já do hot bar saem ovos rotos trufados (20€), pica-pau de novilho (23€), bacalhau gratinado (28€) ou plumas de porco ibérico (29€).

Para quem opta por refeições ligeiras, não falham as saladas, a caesar (17€) e a JNcQUOI (23€) com caranguejo do Alasca. Há também um menu de sanduíches onde a estrela da casa é o hot dog de lavagante (32€).

Há ainda tábuas de queijo e opções de charcutaria para as horas de partilha, e sobremesas como pudim abade de priscos (9€), tatin de maçã (9€), mil folhas de morango (9€) ou creme brulée (9€).

A esplanada funciona todos os dias da semana entre as 12.00 e as 23.00. É uma boa opção para almoços de negócio arejados ou para finais de tarde e jantaradas com amigos.

Avenida da Liberdade, 182-184. Seg-Dom 12.00-23.00.

