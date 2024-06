JNcQUOI Asia recebe sabores tailandeses e um chef com estrela Michelin

Entre 19 e 22 de Junho, a cozinha tailandesa ganha um lugar de destaque no JNcQUOI Asia. Detentor de uma estrela Michelin, o chef Prin Polsuk vai reinterpretar pratos tradicionais tailandeses.

À frente do restaurante Samrub Samrub Thai, em Banguecoque, distinguido com uma estrela Michelin e reconhecido como o 29.º melhor restaurante asiático, pelo The World's 50 Best Restaurants, Prin Polsuk já é conhecido da cozinha do JNcQUOI Asia. Na sua última visita, no ano passado, trouxe consigo uma semana dedicada à gastronomia tailandesa e, desta vez, traz uma nova selecção de pratos.

Para entradas, há camarão grelhado com molho de peixe e tempero de aipo (25€), espetada de frango grelhada com leite de coco e pimenta (15€), lingueirão com pickle de freixo-espinhoso e manjericão tailandês (31€), robalo frito recheado com pasta de camarão (28€), e ainda uma sopa ácida e picante de robalo com lima e coentros (18€).

O tamboril grelhado com molho doce, chalota frita e malagueta seca (35€), o caril do Sul de caranguejo com hortelã vietnamita (48€), o caril muçulmano do Sul com costela de novilho (30€), ou o lavagante salteado com molho de três sabores e manjericão (72€) são as opções para pratos principais. Para terminar, há o bolo de mandioca com coco fresco, creme de coco e granita de flor de ervilha silvestre (11€).

A carta estará disponível durante os quatro dias ao almoço e ao jantar, entre as 12.00 e a 00.00.

Avenida da Liberdade 144. 19-22 Jun. Qua-Sáb 12.00-00.00. As reservas podem ser feitas através do número 21 051 3000 ou do email book@jncquoiasia.com

