Joana Marques esconde bilhetes pela cidade para espectáculos esgotados

A primeira data esgotou. A segunda abriu, mas os bilhetes voltaram a voar rápido. Mas agora há uma nova oportunidade para ir ver Joana Marques em Desconfia. Esta quinta-feira, 1 de Fevereiro, só tem de dar com as "joaninhas" escondidas por Lisboa.

Para garantir um dos últimos bilhetes para o "maior evento de desmotivação do mundo", terá que andar atento na rua para encontrar as "joaninhas", imagens de Joana Marques impressas em cartão, escondidas em zonas estratégicas da cidade. Ao encontrar uma das imagens, ganha um bilhete duplo para o espectáculo, para 22 ou 23 de Março. Há dez para encontrar e o passatempo decorre entre as 08.00 e as 10.00.

Em Desconfia, Joana Marques apresenta-se como coach de baixa performance, inspirada nos maiores gurus de desenvolvimento pessoal. Descrita como "a maior palestra de desmotivação jamais feita em Portugal (e até em Espanha)", esta vai receber convidados que prometem dar testemunhos que nos farão ver que não vamos concretizar todos os nossos sonhos. E mais, Joana Marques propõe-se a mudar a vida de todos os presentes para pior.

+ Salvador Martinha explica noite polémica: Sinel de Cordes “colapsou”

+ Taylor Swift é a autora secreta de um filme de espiões? Aqui há gato