Taylor Swift é a autora secreta de um filme de espiões? Aqui há gato

Matthew Vaughn, realizador de Kick-Ass – O Novo Super-Herói ou da saga Kingsman, tem um novo filme a chegar aos cinemas esta quinta-feira, 1 de Fevereiro. Chama-se Argylle – Espião Secreto, tem um elenco de peso e é inspirado num livro escrito por uma misteriosa autora. Ninguém sabe quem é, mas há uma teoria a ganhar tracção na internet: o rosto por detrás do enigma é Taylor Swift.

Argylle – Espião Secreto conta a história de Elly Conway, uma bem-sucedida autora de romances de espionagem, cuja vida se divide entre o computador e o gato Alfie. O sossego termina quando as tramas dos livros, centradas no agente secreto Argylle e numa organização mundial de espiões, afinal espelham a realidade. O elenco está recheado de estrelas, como Bryce Dallas Howard (Jurassic World), Henry Cavill (The Witcher), John Cena (Velocidade Furiosa X), Ariana DeBose (West Side Story), Bryan Cranston (Breaking Bad), Catherine O'Hara (Schitt's Creek), Sofia Boutella (Kingsman: O Serviço Secreto), Samuel L. Jackson (Invasão Secreta), a cantora Dua Lupa (Barbie) e Chip, o gato da vida real da supermodelo Claudia Schiffer, mulher de Vaughn.

Apresentações feitas, só falta conhecer a verdadeira Elly Conway, que além de ser o nome da protagonista do filme é também o da suposta autora do livro em que se inspira este argumento, assinado por Jason Fuchs (Mulher-Maravilha). Um livro que apenas em Janeiro começou a ser vendido sob a chancela editorial da Penguin, mas que não mereceu honras de lançamento ou sessões de autógrafos. Num dossier de imprensa enviado às redacções, lê-se que durante a pandemia "aterrou na secretária de Matthew Vaughn “um manuscrito de um romance de espionagem inédito de autor desconhecido". Tratava-se do romance Argylle, de Elly Conway, que para Vaughn foi "o melhor thriller de espionagem que alguma vez leu" e que acabou por servir de "trampolim" para um filme "totalmente novo e original", em que uma versão fictícia da autora real de Argylle, Elly Conway, é a personagem central, em vez de ser um filme sobre um espião.

Identificar o padrão

Esta é a história oficial, mas há quem não a compre. Os fãs de Taylor Swift andam convencidos de que a cantora pop é a verdadeira Elly Conway, por vários motivos que acreditam fazer sentido. Primeiro, porque Swift usa camisolas com padrão de losangos ("argyle", em inglês) e depois porque o gato do filme é um Scottish Fold. Swift tem duas gatas dessa raça chamadas Meredith Grey e Olivia Benson. Além disso, a actriz Bryce Dallas Howard também tem cabelo ruivo semelhante ao de Swift na curta-metragem All Too Well (2012), criada para acompanhar o lançamento do tema com o mesmo nome.

©Universal Pictures/Apple Original Films/Marv Chip no papel de Alfie the cat in ARGYLLE, directed by

Elly Conway, a verdadeira, tem uma página de Instagram onde vai promovendo o livro e o filme e, à Variety, o realizador jura a pés juntos que a autora não só não é Taylor Swift, como lhe tem implorado para “sair das sombras”. Há, no entanto, uma ligação real de Swift a esta história, como explica Vaughn, citado no dossier de imprensa: "Apercebi-me que precisávamos que o gato se juntasse a ela para acrescentar algum conflito e tensão ao drama. Inspirei-me nos meus filhos, que me pediram para ver um documentário da Taylor Swift que mostrava a Taylor a usar uma mochila de gato. Tomei uma nota mental para a usar no futuro”.

