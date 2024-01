O cinema vai a eleições com ‘Soares é Fixe!’ (e já tem trailer)

No ano em que se assinalam os 50 anos do 25 de Abril de 1974, a série portuguesa Homens de Honra vai acompanhar alguns momentos-chave da vida de Mário Soares e Álvaro Cunhal. No entanto, antes de a produção da SkyDreams ser emitida na RTP1, essas mesmas histórias desdobram-se em duas longas-metragens para ver nas salas de cinema: Camarada Álvaro, ainda a aguardar data de estreia, e Soares é Fixe!, a primeira a ver a luz do dia (ou o escurinho do cinema) com estreia marcada para 22 de Fevereiro. O trailer do fime foi divulgado nesta segunda-feira.

As eleições presidenciais de 1986 são o pano de fundo de Soares é Fixe!, biopic que assinala também o centenário do nascimento de Mário Soares, “uma espécie de político que já não existe”. Assim o descreveu Tonán Quito, actor que interpreta o político português nesta produção, num dia de rodagem em que a Time Out esteve presente. “É sempre complexo quando se vai pegar numa figura histórica, ainda por cima recente. No início, li tudo o que consegui sobre o Mário Soares, as biografias, os vídeos que há na RTP Arquivo. É fantástico, há ali muito material para agarrar”, recordou então.

A linha cronológica da série Homens de Honra, composta por duas narrativas que se cruzam, será mais extensa, mas os filmes debruçam-se sobre acontecimentos marcantes Álvaro Cunhal e de Mário Soares. E a acção de Soares é Fixe! (nome que recorda o slogan da campanha do dirigente socialista) começa e termina na noite eleitoral de 16 de Fevereiro de 1986, enquanto se aguardam os resultados da segunda volta que colocou frente-a-frente Mário Soares e Diogo Freitas do Amaral. O histórico do CDS que tinha saído vitorioso de uma primeira volta a 26 de Janeiro. As eleições não só ficaram marcadas pela reviravolta nos resultados, mas também pela eleição do primeiro Presidente civil do pós-25 de Abril, num ano igualmente marcado pela entrada de Portugal na CEE.

Com realização de Sérgio Graciano (Codex 632) e argumento de João Lacerda Matos (O Clube), o elenco de Soares é Fixe! conta ainda com a participação dos actores Margarida Cardeal (Maria Barroso), Tiago Fernandes (Freitas do Amaral), Miguel Mateus (João Soares) ou Tiago Correia (Marcelo Rebelo de Sousa).

