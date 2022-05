Joana Marques será extremamente desagradável no palco dos Coliseus

A humorista anunciou uma edição ao vivo do seu programa na Rádio Renascença, “Extremamente Desagradável”. Sobe ao palco do Coliseu de Lisboa a 25 de Setembro.

“Provavelmente a ideia mais estúpida que já tive”, é assim que Joana Marques começa por anunciar o “Extremamente Desagradável nos Coliseus”. A humorista e apresentadora de rádio vai, pela primeira vez, levar a rubrica “Extremamente Desagradável” para fora dos estúdios da Rádio Renascença e até aos palcos nacionais. O primeiro espectáculo acontece no Porto, a 16 de Setembro, e o segundo aterra em Lisboa, a 25. Os bilhetes já estão à venda nos locais habituais.

À semelhança daquilo que acontece nas manhãs da rádio, os dois espectáculos vão contar com a presença de Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão, que compõem a restante equipa do programa As Três da Manhã da Rádio Renascença. Além das envolvidas na rubrica “Extremamente Desagradável”, Joana Marques promete surpreender os espectadores com convidados especiais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joana Marques (@joanamarquespic)

“Extremamente Desagradável”, a rubrica que ocupa as manhãs da Rádio Renascença de segunda a sexta-feira, foi o podcast mais ouvido de 2021, em Portugal, no Spotify, de acordo com os dados divulgados pela plataforma. Com humor e ironia, Joana Marques leva até à rádio momentos caricatos de entrevistas, de programas de entretenimento ou das redes sociais de alguns famosos.

+ Leia já a edição digital da Time Out Portugal desta semana

+ A juventude ucraniana chega a Lisboa em forma de cinema