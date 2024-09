Joana Reymão Nogueira celebra o 34.º aniversário com surpresas especiais para as Joanas

Se nasceu dia 21 de Setembro, vai fazer 34 anos e se chama Joana, é a sua oportunidade. A Joana Reymão Nogueira Doçaria está a preparar um dia repleto de festa, afinal mais de três décadas a adoçar a vida dos portugueses merece uma celebração à altura. No sábado, dia 21, nas três lojas de Joana Reymão Nogueira, não vão faltar surpresas. Decoradas a rigor, as lojas do Cascaishopping, Amoreiras e Vasco da Gama vão estar a oferecer um miminho a quem fizer compras, como forma de agradecimento a todos os clientes e, em especial, às Joanas que também estejam a festejar 34 anos.

Fundada em 1990, a marca vai apagar as velas com os clientes, oferecendo um mini dónute numa compra acima de 5€. Já as Joanas nascidas a 21 de Setembro de 1990 terão direito a um bolo colher. Sem esquecer o bolo de aniversário, que será oferecido à primeira Joana aniversariante a aparecer em cada loja.

Joana Reymão Nogueira segue as receitas da família, que seguem a tradição da nossa doçaria. É disso exemplo o merengado de noz e amêndoa ou o papo de anjo com ovos moles. Não faltam também opções de chocolate, do chiffon de chocolate ao “Amor Eterno”, qual declaração ao doce, feito apenas de chocolate cremoso. Em datas especiais, há edições pensadas à altura da ocasião.

JRN Doçarias (Cascaishopping, Amoreiras e Vasco da Gama). 21 Set

🌍 Como está a vida na sua cidade? Responda ao Time Out Index Survey

+ Qual é o melhor pastel de nata de Lisboa? Conheça os 12 candidatos ao título