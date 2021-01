João Gil leva cinco convidados ao Capitólio para cinco noites de música

João Gil dá-nos música há muitos anos. No activo desde a década de 70, escreveu canções que fazem parte do imaginário colectivo nacional, militou em projectos como Trovante, Ala dos Namorados ou Rio Grande. E prepara-se para iniciar uma residência artística no Capitólio, onde vai levar um convidado diferente todas as noites, entre 27 e 31 de Janeiro.

António Zambujo vai ser o primeiro a partilhar o palco com João Gil, na quarta-feira, 27 de Janeiro. Seguem-se Tatanka (28), Ana Bacalhau (29), Jorge Palma (30) e a cantora cabo-verdiana Elida Almeida (31), numa noite que conta ainda com a participação especial do guitarrista Rafael Gil, filho de João.

No final de 2020, o músico português lançou o single “O Exacto Oposto”, uma chamada de atenção para os movimentos antidemocráticos que crescem por todo o mundo, depois de ter editado o tema “A Marcha da Polícia”, em Julho passado. É possível que, nestes concertos, além dos clássicos do seu percurso, se oiçam novas canções.

As actuações começam sempre às 21.00 e os bilhetes, disponíveis na Blueticket e nos locais habituais, custam 15€. Está disponível um passe para os cinco dias, por 50€, para quem quiser assistir a todos os encontros.

