Jogos Paralímpicos Paris 2024: data de início, bilhetes e tudo o que precisa de saber

Embora lamentemos o fim dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, faltam apenas algumas semanas para voltarmos a ficar colados ao pequeno ecrã a admirar grandes feitos desportivos.

É isso mesmo – os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 estão quase a chegar. Este ano, mais de 4.400 atletas vão competir em 22 desportos diferentes, num impressionante total de 549 eventos. Prometem ser 11 dias inesquecíveis, por isso reunimos tudo o que precisa de saber sobre os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, incluindo informações importantes sobre bilhetes, data de início e quem está previsto competir.

View this post on Instagram A post shared by Paralympics (@paralympics)

Quando começam os Jogos Paralímpicos de Paris 2024?

Os Jogos Paralímpicos terão início quarta-feira, dia 28 de Agosto, e decorrem até domingo, 8 de Setembro de 2024.

Bilhetes e preços

Ainda há bilhetes disponíveis para os Jogos Paralímpicos, incluindo para a cerimónia de abertura e desportos como basquetebol em cadeira de rodas, natação paralímpica e atletismo paralímpico.

Eventos como goalball, voleibol sentado e boccia têm bilhetes disponíveis a partir de 15€, mas os preços podem subir até os 700€ para os melhores lugares na cerimónia de abertura.

Quando foram realizados os primeiros Jogos Paralímpicos?

O neurologista Sir Ludwig Guttmann foi o responsável pela ideia dos Jogos Paralímpicos, que começaram de uma forma muito modesta.

Sir Guttmann trabalhava no Hospital de Stoke Mandeville, após o fim da Segunda Guerra Mundial, com pacientes que tinham sofrido lesões na coluna, e começou a encorajá-los a utilizar o desporto como parte da sua reabilitação. Em 1948, organizou uma competição com outros hospitais para coincidir com os Jogos Olímpicos de Londres, e a ideia foi sendo gradualmente adoptada por outras unidades de lesão espinal no Reino Unido, ao longo da década seguinte.

Quando os Jogos chegaram a Roma, em 1960, 400 atletas em cadeira de rodas, de 23 países diferentes, viajaram para competir em oito desportos e um total de 57 eventos de medalhas, e o que era conhecido como a nona edição dos Jogos Internacionais de Stoke Mandeville é agora lembrado como os Jogos Paralímpicos de Roma 1960. Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 serão a sua 17ª edição.

Modalidades paralímpicas e atletas em destaque

Há 22 desportos incluídos nos Jogos Paralímpicos deste ano, mas o atletismo paralímpico, basquetebol paralímpico, natação paralímpica e ténis em cadeira de rodas tendem a ser os mais populares. Nesta edição, destacam-se alguns nomes como o do velocista de 100m da equipa francesa, Timothée Adolphe, Jonnie Peacock da equipa do Reino Unido e a nadadora Jessica Long, da equipa dos EUA. De Portugal, são 27 atletas que estarão em competição, em 10 modalidades diferentes.





View this post on Instagram A post shared by Assuntos Parlamentares (@aparlamentares)

+ Esta é oficialmente a cidade mais cara do mundo em 2024