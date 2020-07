John Cleese actua pela primeira vez em live streaming no fim-de-semana

A vinda de John Cleese a Lisboa para uma série de cinco espectáculos no Coliseu dos Recreios pode ter sido adiada, mas o comediante britânico e antigo membro dos Monty Python recusa-se a ficar parado. Pela primeira vez na vida, vai apresentar um espectáculo de stand-up comedy em live streaming.

O espectáculo será transmitido a partir do Cadogan Hall, em Londres, pelas 20.00 de domingo, 2 de Agosto, e o humorista promete apresentar novo material sobre o terrível estado do mundo. No final, ainda haverá espaço para responder a perguntas dos fãs.

A actuação pode ser vista em live streaming através da plataforma Unique Lives & Experiences, mediante o pagamento de 19,99€, mais taxas. Depois da estreia, o vídeo fica disponível para os compradores durante mais dois dias.

+ Espectáculos de John Cleese adiados para 2021

Share the story