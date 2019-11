John Legend confirmado no edpcooljazz

O edpcooljazz acaba de somar mais um nome ao cartaz: John Legend. O cantor norte-americano inaugura o festival a 3 de Julho, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

Legend, de seu nome John Roger Stephens, começou a deixar a sua marca nos universos da pop e r&b há 20 anos. Estreou-se atrás do piano em 1999, na faixa “Everything Is Everything” do álbum The Miseducation of Lauryn Hill. Pouco depois começou a colaborar com Kanye West, e em 2004 editou o primeiro álbum em nome próprio, Get Lifted, pela GOOD Music de Kanye.

Desde então, lançou mais cinco álbuns de originais a título individual e partilhou outro com The Roots, além de ter cantado e colaborado com meio mundo. O seu mais recente disco é o natalício A Legendary Christmas – editado em 2018, mas que dificilmente se vai ouvir em Cascais. Ao todo, as cantorias valeram-lhe uma dezena de prémios Grammy. Também se saiu bem nos Emmy, Óscares e Tony.

John Legend estreou-se em Portugal em 2013, também no edpcooljazz. Junta-se agora a Lionel Richie (outro repetente) no cartaz da edição de 2020. As portas abrem às 20.00 de 3 de Julho e os bilhetes custam entre 35€ e 75€.

