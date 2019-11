Lionel Richie é a primeira confirmação para o edpcooljazz 2020

O cantor norte-americano Lionel Richie regressa a Portugal em 2020. O concerto está marcado para 25 de Julho no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

Lionel Richie é o primeiro nome a constar do cartaz do edpcooljazz para o próximo ano. Hoje com 70 anos, o cantor iniciou a carreira na década de 60 quando fundou os Commodores. Eventualmente, começou a escrever para outros artistas, deixou a antiga banda e estreou-se a solo, com um disco homónimo, em 1982. Ao longo dos anos, acumulou êxitos e prémios.

O mais recente álbum de originais, Just Go, saiu em 2009, e em 2012 gravou Tuskegee, um disco de duetos e reinterpretações de algumas das suas canções mais conhecidas. Esteve em Portugal pela última vez em 2015, também no edpcooljazz, que na altura se realizava em Oeiras.

Os bilhetes para o concerto do próximo ano já estão à venda. Os preços vão dos 35 aos 75 euros.

