John Legend confirmado no festival edpcooljazz 2021

Fotografia: U.S. Air Force/ Tech. Sgt. Samuel King Jr.

O músico norte-americano irá actuar, como estava previsto, na 17.ª edição do edpcooljazz. O festival de Cascais foi adiado para o próximo ano.

John Legend está novamente confirmado para a 17.ª edição do edpcooljazz, que deve realizar-se no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, em 2021. O artista norte-americano vai apresentar o novo álbum, Bigger Love (2020), a 2 de Julho do próximo ano.

Com oito álbuns editados até ao momento e uma voz inconfundível, John Legend vem a deixar sua marca nos universos da pop e r&b há mais de 20 anos. Conta com um total de 88 nomeações e 33 prémios ganhos, incluindo vários Grammys, um par de Emmys, um Óscar e um Tony.

Além de John Legend, vão passar pelo edpcooljazz artistas como Yann Tiersen (21 de Julho), Miguel Araújo com Rui Veloso (24 de Julho), Lionel Richie (25 de Julho), Neneh Cherry e Kokoroko (27 de Julho), Herbie Hancock (28 de Julho) e Jorge Ben Jor (31 de Julho). Mas há ainda nomes por anunciar.

Os bilhetes originalmente emitidos para a 17.ª edição do edpcooljazz são válidos para a edição em 2021, não sendo necessário fazer a troca. Caso ainda não tenha comprado, os ingressos para o concerto voltam a estar à venda a partir de sábado, 15 de Agosto, nos locais habituais.

+ Concertos em Lisboa em Agosto

+ Leia já, grátis, a edição da Time Out Portugal desta semana

Share the story