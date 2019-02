John Walsh: "O crime fascina as pessoas há séculos"

O norte-americano John Walsh está de volta aos reality shows criminais com In Pursuit With John Walsh, que se estreia esta segunda-feira no Investigation Discovery (um exclusivo NOS). Ao seu lado tem o filho, Callahan Walsh, que lidera a operação no terreno.

No início está uma tragédia: Adam Walsh tinha seis anos quando foi raptado e assassinado em 1981. Sem saber, John Walsh, o pai, começava aí uma luta contra o crime. Sete anos depois, Walsh dava a cara ao programa America’s Most Wanted, que se manteve no ar durante 25 anos. Agora, continua a missão de apanhar criminosos em fuga com In Pursuit With John Walsh. O alvo do primeiro episódio já foi apanhado.

Como é que Luis Frias foi apanhado?

O primeiro programa é sobre ele, acusado de matar a ex-mulher, esfaqueando-a mais de 40 vezes em frente aos filhos. Estava em fuga há cinco anos. Dias depois de termos ido para o ar, recebemos uma pista. É por isso que sou parceiro da polícia.

E como é que funciona essa relação?

Eles confiam em mim, já apanhei literalmente centenas de fugitivos. Eles sabem que sou um parceiro. Há tanta gente que precisa de ser apanhada e a polícia não tem os recursos para isso. Eu tenho a capacidade de chegar a milhões de pessoas através da televisão e por isso trabalhamos juntos há anos.

Porque é que as pessoas gostam tanto deste tipo de programas?

O crime fascina as pessoas há séculos. E acho que as pessoas estão frustradas com o nível de criminalidade nos EUA. Sabem que as autoridades têm falta de pessoal e não têm recursos. Mas querem ver estes tipos fora das ruas. Antes dos meus programas, não tinham como fazê-lo e eu dei-lhes isso. É como se lhes dissesse para fazerem a coisa certa: peguem no telefone, vão ao meu site, às minhas redes sociais e ajudem-me a apanhar estes tipos. E as pessoas fazem isso.

