O festival mais romântico de Portugal, Montepio Às Vezes o Amor, anunciou uma série de novas datas e artistas para celebrar a décima edição deste evento. Entre os dias 13 e 16 de Fevereiro, artistas como Jorge Palma, Raquel Tavares, Tiago Bettencourt ou Marisa Liz vão actuar em mais de 15 cidades diferentes.

Entre as novidades, Marisa Liz (16 Fev) anuncia uma matinée extra em Lagoa, no Algarve, após esgotar o concerto do dia anterior; Tiago Bettencourt (15 Fev) integra o cartaz com um concerto especial em Ourém; Jorge Palma (15 Fev) regressa para mais um espectáculo intimista, desta vez na Lousã, que se estreia como cidade anfitriã do festival; e Raquel Tavares (14 Fev) marca a estreia da cidade de Lagoa, nos Açores, como um novo palco do evento.

Este festival quer assinalar uma década de existência com uma edição especial. Além do alargamento das datas, há também novas cidades que vão acolher estes espectáculos. Os concertos que também já estão marcados são de Lura no Teatro Virgínia, Torres Novas (14 Fev); Noble, Centro Cultural do Campo, Valongo (14 Fev); Nuno Ribeiro, Teatro Municipal de Vila do Conde (14 Fev); Sara Cruz, Estúdio Time Out, Lisboa (14 Fev); João Pedro Pais, Auditório Municipal de Peso da Régua (15 Fev); Lena d'Água, Teatro Sá da Bandeira, Santarém (15 Fev).

Além destas actuações, vai também acontecer o espectáculo Para Sempre Marco, a 14 de Fevereiro, no Teatro Aveirense, que serve para homenagear Marco Paulo. O concerto é realizado por uma banda formada por Tiago Pais Dias (Amor Electro) e conta ainda com Jessica Cipriano e Andrea Verdugo (vozes), Nuno José (bateria), Carlos Santos (baixo) e Ricardo Vasconcelos (teclados).

A primeira confirmação de Às Vezes o Amor foram os Santos & Pecadores, assinalando o regresso do conjunto aos palcos, após um hiato de 11 anos. Estes concertos vão acontecer a 14 de Fevereiro, no Coliseu Porto Ageas, e no dia seguinte no Sagres Campo Pequeno, e servem como homenagem ao ex-saxofonista e percussionista do grupo, Rui Martins, que morreu em 2021. O músico tinha 40 anos.

Os bilhetes já estão disponíveis nos locais habituais. Os preços variam consoante o espectáculo.

