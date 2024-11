Santos & Pecadores vão regressar aos palcos, 11 anos depois

Se ainda não tem planos para o Dia dos Namorados, temos o sítio certo para ir "falar de amor". O Festival Montepio Às Vezes o Amor vai acontecer entre os dias 14 e 15 de Fevereiro e a primeira grande confirmação são os Santos & Pecadores, num concerto que marca o regresso do conjunto aos palcos. Este evento vai promover espectáculos em 15 cidades de norte a sul do país e confirmou também a presença de Lura e Nuno Ribeiro.

Após um hiato de 11 anos, a banda de Olavo Bilac, responsável por êxitos como “Fala-me de Amor”, “Não Voltarei a Ser Fiel” e “Ondas”, este reencontro com o público acontece sob o mote do espectáculo único “As Canções de Amor dos Santos & Pecadores”. Estes concertos vão acontecer a 14 de Fevereiro, no Coliseu Porto Ageas, e no dia seguinte no Sagres Campo Pequeno.

Este concerto servirá ainda como homenagem ao ex-saxofonista e percussionista do grupo, Rui Martins, em 2021. O músico tinha 40 anos.

Lura vai levar o seu novo disco, Multicolor, ao Cineteatro Virgínia, em Torres Novas, a 15 de Fevereiro. O autor de “Maria Joana”, Nuno Ribeiro, vai marcar presença no Teatro Municipal de Vila do Conde, a 14 de Fevereiro.

A décima edição do Festival Montepio Às Vezes o Amor vai contar com mais artistas e promete criar uma programação diversificada. Os bilhetes vão ser colocados à venda esta sexta-feira, 29 de Novembro, às 12.00, nos locais habituais.

