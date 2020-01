Jorja Smith confirmada no NOS Alive

Mais um dia, mais um nome confirmado para o NOS Alive. Jorja Smith junta-se ao rapper Kendrick Lamar, com quem já colaborou, e Black Pumas, no dia 8 de Julho.

A jovem cantora de soul e r&b britânica lançou por enquanto um único disco, o elogiado Lost & Found, em 2018. Antes disso, colaborou com artistas como Drake ou Stormzy, entre outros.

Jorja Smith estreou-se ao vivo em Portugal no ano passado. Veio precisamente ao NOS Alive e, segundo a organização, deu “um dos concertos mais aplaudidos no ano passado no festival”.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés entre os dias 8 e 11 de Julho. Os bilhetes custam entre 69€ e 189€. Kendrick Lamar, Taylor Swift, Faith No More e Da Weasel são os cabeças de cartaz.

