Jornadas Mundiais da Juventude. Cascais vai acolher até 60 mil jovens

Sabe-se desde 2019 que Lisboa é a cidade escolhida para a 16.ª edição das Jornadas Mundiais da Juventude, que se realizam entre 1 e 6 de Agosto deste ano. A maior parte do programa decorre no Parque Tejo, onde se ergue o altar-palco em que o Papa Francisco deverá saudar um milhão e meio de jovens, mas na verdade chega também a outras geografias da região, nomeadamente a Cascais, que se anda a preparar há pelo menos um ano e meio. Além de servir como local de acolhimento de peregrinos – o município tem capacidade para receber até 60 mil jovens para pernoitar em escolas e pavilhões –, Cascais está também a organizar várias actividades de lazer, cultura, desporto e natureza.

“Começámos o ano passado, em Março, com um Concerto Vicarial, no Centro de Congressos do Estoril, que mobilizou cerca de 2700 jovens. Agora, estamos a preparar-nos para receber até 60 mil jovens. Neste sentido, tive encontros com a Conferência Episcopal Espanhola, para que desses 50 a 60 mil, 35 mil sejam espanhóis. Também sabemos que os Salesianos [do Estoril] vão receber cerca de três mil jovens em Cascais, e não estamos sequer a contar com os que sejam, porventura, acolhidos por famílias residentes no município. Adicionalmente, segundo as nossas estimativas, devemos receber mais 120 a 150 mil visitantes”, diz-nos o presidente da autarquia, Carlos Carreiras, antes de revelar que a programação em Cascais arranca mais cedo, a 24 de Julho, e termina mais tarde, a 12 de Agosto.

Entre as iniciativas previstas, destaca-se o habitual Festival da Juventude, que em Cascais costuma ocorrer todos os anos em Agosto. O cartaz para esta edição ainda não está fechado, uma vez que terá de ser conciliado com o line-up do Festival da Juventude das Jornadas em Lisboa, mas a Câmara Municipal de Cascais pretende reunir “um conjunto de talentos musicais jovens e com orientação de artistas afro, latino e ibero-americanos”. Haverá ainda, junto à Cidadela de Cascais, um estrado para actuações espontâneas. “Tem uma localização óptima e os jovens podem lá actuar se e quando quiserem”, esclarece Carlos Carreiras. “Teremos ainda uma Vila Gastronómica na FIARTIL que, de 28 de Julho a 12 de Agosto, irá estar direccionada para as Jornadas. Em paralelo, durante as mesmas datas, haverá street food na Baixa de Cascais, junto à praia dos Pescadores.”

A programação inclui ainda passeios culturais, eventos pontuais no Mercado da Vila, como aulas de culinária – haverá uma sobre Areias de Cascais e outra sobre Desperdício Zero em parceria com o Cascais Foodlab – e actividades na Quinta do Pisão, onde vão realizar-se, por exemplo, acções de natureza e workshops dedicados aos benefícios do trigo barbela, onde os participantes vão poder fazer pão no forno a lenha. “É de referir ainda a oferta ao nível de actividades desportivas náuticas, inclusive um torneio de futebol, que está ser organizado pela União das Federações de Futebol de Língua Portuguesa, que está sediada em Cascais.”

Para facilitar a circulação dentro do município, a rede de transporte rodoviário do concelho, que já é gratuita para os munícipes, será gratuita para a restante população. “Faremos o reforço das próprias linhas, criando também linhas alternativas, temporárias e adequadas ao programa das Jornadas. Além disso, teremos transfers, por exemplo, para locais de maior concentração de dormidas que estejam afastados da linha do comboio.”

