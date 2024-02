José Afonso: ‘Ao Vivo no Coliseu’ vai ser editado pela primeira vez sem cortes

José Afonso é, para muitos, o mais importante cantor e compositor português do século XX. Talvez de sempre. Mas, durante vários anos, foi difícil ouvir a sua obra. A editora Movieplay, que detinha os direitos da maior parte dos discos, havia declarado falência, e estes desapareceram das lojas e não podiam ser ouvidos online por vias legais. Até que, em 2021, a Lusitanian Music Publishing começou a reeditar os 11 álbuns que José Afonso gravou para a Orfeu entre 1968 e 1981, através do selo Mais 5. A mesma editora vai agora remasterizar e disponibilizar online as restantes gravações afonsinas.

A vontade de trazer para as lojas e plataformas digitais os discos pós-Orfeu de José Afonso já tinha sido expressa por Nuno Saraiva, da Lusitanian Music, e pela família do cantor há uns meses, quando o derradeiro Fados de Coimbra e Outras Canções (1981) foi reeditado e disponibilizado na maior parte das plataformas de streaming (continua a não se encontrar no Youtube Music, por exemplo). E foi oficializada esta sexta-feira, por ocasião do aniversário da morte do cantor, a 23 de Fevereiro de 1987. O primeiro lançamento deste novo ciclo de reedições será Ao Vivo no Coliseu, de 1983.

Esta será a primeira edição completa, sem quaisquer cortes, do mítico concerto de José Afonso na sala lisboeta. Ficará disponível durante a Primavera, nas plataformas de streaming e nas lojas, num triplo LP e num duplo CD. Segundo a editora, no próximo ano, serão reeditados os dois últimos álbuns de originais de José Afonso, Como Se Fora Seu Filho (1983) e Galinhas do Mato (1985). Além disso, ao longo de 2024, vão ser remasterizadas as primeiras gravações do cantautor nascido em Aveiro, e editadas como singles digitais. O primeiro a surgir online, esta sexta-feira, foi "Os Vampiros".

