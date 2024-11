José Avillez e Vasco Coelho Santos organizam jantares para ajudar as vítimas de Valência

Quase um mês depois da tragédia, em Valência a vida ainda não retomou a normalidade – e vai demorar. Os últimos números oficiais apontam para 89 desaparecidos e 225 vítimas mortais. Por todo o lado, multiplicaram-se as acções de solidariedade, que chegam agora também da cozinha pelas mãos de vários chefs em todo o mundo. No Maré, José Avillez vai cozinhar um menu especial com mais cinco chefs. E no Hilton Porto Gaia, Vasco Coelho Santos chamou mais nove chefs para o jantar solidário. Os lucros dos jantares revertem directamente para as vítimas das cheias.

O primeiro encontro acontece no Porto, no dia 6 de Dezembro, coordenado pelo chef do estrelado Euskalduna. Vasco Coelho Santos partilhará a cozinha com Marco Gomes (Oficina), Rafaela Louzada (Time Out Market Porto), Lídia Brás (Stramuntana), António Queiroz Pinto (Taberna Lura), Aurora Goy (Apego), João Pupo Lameiras (RO), Renata Coelho (Adega São Nicolau), Ilídio Barbosa (Hilton Porto Gaia) e Bruno Rocha (ex-Bairro Alto Hotel e hoje na empresa de gestão hoteleira Highgate Portugal). Marcado para as 19.30, o jantar terá o preço de 95€ e terá apenas 110 “bilhetes” disponíveis.

Já a sul, o jantar solidário acontece uma semana depois, a 13 de Dezembro, no restaurante de José Avillez no Guincho. O chef chamou para a iniciativa Marlene Vieira (Marlene), Henrique Sá Pessoa (Alma), João Sá (Sála), Noélia Jerónimo (Noélia) e Tiago Penão (Kappo).

DR

“Fomos contactados pelos chefs espanhóis que lideram a iniciativa – Ricard Camarena, Begoña Rodrigo e Quique Dacosta – e quisemos dar o nosso contributo e ajudar as pessoas, os pequenos negócios e os comerciantes da região a recuperarem desta tragédia”, contextualiza José Avillez em comunicado, antevendo “um jantar único” e “uma noite inesquecível”. “É muito importante ajudar a devolver a normalidade àquela população da região da Valência, pelo que convido empresas, organizações e parceiros a juntarem-se a esta iniciativa, reservando uma mesa e marcando presença”, apela.

Na sua página de Instagram, para anunciar o jantar, José Avillez partilha um vídeo onde surge ao lado de grandes nomes da gastronomia, de Alex Atala, Massimo Bottura a Ana Roš, já que “Desde Valência para Valência” se tornou numa iniciativa internacional.

O jantar terá o preço de 300€ por pessoa e será possível reservar lugar para três horários: 19.00, 19.30 ou 20.00. Na mesma nota de imprensa, o chef explica que as verbas amealhadas serão entregues às vítimas através da organização “Mamás en Acción”, “uma entidade de utilidade pública, que há mais de uma década actua com rigor e transparência em Espanha”. “Esta rede de apoio internacional evidencia o poder da união em momentos de necessidade, provando que a solidariedade não tem fronteiras”, lê-se ainda.

🎄Milagre de Natal – uma festa com TUDO à discrição

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, no Instagram e no Whatsapp