José Avillez recebe João Rodrigues no Belcanto para jantar solidário

José Avillez e João Rodrigues, dois dos chefs nacionais que mais têm elevado a cozinha portuguesa, vão juntar-se para um jantar a quatro mãos. Na próxima quinta-feira, 16 de Julho, Avillez recebe no seu Belcanto, João Rodrigues, chef do Feitoria, restaurante do hotel Altis de Belém. Além de se tratar de uma ocasião em que os melhores produtos e sabores portugueses serão dados a conhecer, esta refeição terá um cariz solidário. Metade do valor dos menus será entregue à instituição de solidariedade social Comunidade Vida e Paz.

“É com imenso gosto que recebemos João Rodrigues no Belcanto. Além de ser um grande chef, tem-se vindo a destacar nos últimos anos pelo sério e extraordinário trabalho de promoção dos produtores e dos produtos portugueses. Neste momento de reabertura, é uma honra poder servir um jantar a quatro mãos com João Rodrigues dedicado à cozinha portuguesa contemporânea”, afirma José Avillez numa nota de imprensa sobre o evento.

O menu de degustação será constituído por 12 momentos, com um valor de 200€ por pessoa (sem bebidas incluídas). Para acompanhar o repasto, poderá escolher entre os menus de vinho do Belcanto ou as sugestões presentes na carta.

+ Os melhores restaurantes em Lisboa

Share the story