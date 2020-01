José Cid ajuda crianças em risco com concerto solidário na Altice Arena

Ainda na ressaca do Grammy Latino de Excelência Musical, José Cid anunciou um concerto na maior sala do país, a Altice Arena, para Maio. A receita será doada à Associação Novo Futuro, que ajuda crianças institucionalizadas.

É a 10.ª edição do Concerto Solidário Novo Futuro, que todos os anos convida um artista a ajudar crianças em risco com um espectáculo na Altice Arena. Em 2020, é José Cid o responsável pela música. Aponte na agenda: 21 de Maio, 21.30. Clássicos como “20 anos”, “Um Grande, Grande amor”, “Minha Música”, “A Rosa Que Te Dei”, “Ontem, Hoje e Amanhã” e outros temas mais recentes prometem fazer as delícias do público.

Com mais de 60 anos de carreira, o músico da Chamusca tem mais de 25 discos de prata, oito de ouro, três de platina e inúmeros prémios nacionais e estrangeiros, desde um Globo de Ouro da SIC até um Grammy Latino de Excelência Musical, atribuído em 2019. “Uma carreira também marcada pela solidariedade – como provam o disco Pelos Direitos do Homem, dedicado à causa da independência de Timor, ou o facto de promover concertos para ajudar bombeiros em todo o país – faz de José Cid a pessoa certa para apoiar a Associação Novo Futuro em mais uma noite memorável”, lê-se em nota da promotora Música no Coração.

Os bilhetes, que variam entre 18€ e 45€, ficam disponíveis nos locais habituais e na Blueticket a partir desta quinta-feira, 2 de Janeiro. A receita reverte para a Associação Novo Futuro, que tem como missão, desde 1996, o acolhimento de crianças e jovens em risco social.

Altice Arena. Qui 21.30. 18€-45€.

