Josefinas faz pop up em Lisboa e recolhe roupa para a Dress For Success

A marca portuguesa Josefinas, conhecida pelas sabrinas, viaja até Lisboa novamente para um dia de vendas pop up. Durante este sábado, 7, vai poder experimentar e comprar os modelitos no hotel H10 Duque de Loulé.

Foi em 2016 que a Josefinas abriu a sua primeira loja física em Nova Iorque, e a não ser que viaje até à cidade que nunca dorme, a única oportunidade para comprar estes pares é online. Em Maio a marca já tinha feito uma aparição em Lisboa para uma loja pop up e agora repete a façanha. Ao longo do dia de sábado, entre as 11.00 e as 18.00, vai poder visitar a loja temporária e experimentar os modelos Josefinas, das famosas sabrinas às botas.

“Esta é uma rara oportunidade para as pessoas experimentarem os sapatos da Josefinas e poderem levá-los para casa no momento”, refere a CEO e diretora criativa da marca, Maria Cunha, em comunicado.

Nesta iniciativa, a marca junta-se também à Dress for Success, uma associação que promove a independência financeira e o desenvolvimento profissional de mulheres, e desafia quem visitar a pop up a fazer doações de roupa que outras mulheres possam usar em entrevistas de emprego. Pode doar, por exemplo, um casaco, umas calças ou até uns sapatos, desde que as peças estejam em boas condições – a Josefinas encarregue-se de as fazer chegar à Dress for Success.

Durante o evento no hotel, quem decidir abrir os cordões à bolsa vai ter 15% de desconto em todos os produtos em stock.

Avenida Duque de Loulé, 81-83. Sáb 11.00-18.00.



