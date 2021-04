Joseph Losey, um cineasta sem respostas no Cinema Medeia Nimas

A obra do realizador norte-americano vai poder ser vista, com cópias restauradas, em Lisboa. Dizemos-lhe o que não pode perder.

Suspenso devido ao segundo confinamento, o ciclo Rever Joseph Losey – Cineasta Essencial, dedicado ao autor de filmes como O Criado, Acidente, O Mensageiro, O Assassinato de Trotsky, Dois Vultos na Paisagem ou Um Homem na Sombra, vai finalmente poder ser visto em Lisboa, no Cinema Medeia Nimas. Começa na próxima segunda-feira, 19 de Abril, e decorre até dia 12 de Maio.

Nascido nos EUA em 1909, Losey começou por se dedicar ao teatro, tendo trabalhado com Brecht. Em 1948, realizou a sua primeira longa-metragem, O Rapaz dos Cabelos Verdes, uma alegoria sobre a diferença e a tolerância, que dá o mote para uma obra onde aparecem regularmente títulos com preocupações políticas e sociais, embora Joseph Losey nunca tenha rodado filmes aberta e banalmente engajados. Disse, aliás, numa entrevista: “Os filmes podem ilustrar a nossa existência… podem inquietar, perturbar e provocar as pessoas a pensar sobre elas e certos problemas. Mas não dar as respostas.”

A militância de Losey no Partido Comunista dos EUA e as suas ligações a grupos de teatro e outras organizações radicais de esquerda puseram-no no colimador do Comité das Actividades Anti-Americanas do Congresso, pelo que viria a exilar-se em Inglaterra no início da década de 50, onde fez todo o resto da sua carreira e onde morreria, em 1984.

No ciclo que agora lhe é dedicado serão exibidos, em cópias digitais restauradas, Prisão Maior (1960), Eva (1962), O Criado (1963), Acidente (1967) e Um Homem na Sombra (1976), todos rodados em Inglaterra menos este último, em França. O Criado e Acidente têm ambos argumento de Harold Pinter. Em sessões especiais, passarão ainda The Big Night (1951) e Cerimónia Secreta (1968). A partir de 13 de Maio, numa segunda fase do ciclo, veremos obras como A Cigana Vermelha (1958), Modesty Blaise (1966) e O Mensageiro (1971).

A programação completa pode ser consultada no site da Medeia Filmes.

