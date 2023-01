Joss Stone regressa a Portugal para o festival Jardins do Marquês

No Verão, a cantora inglesa actua em Oeiras como parte da tour “20 Years of Soul”, que assinala o seu 20.º aniversário de carreira.

O festival Jardins do Marquês regressa aos jardins do Palácio do Marquês de Pombal, Oeiras, no final de Junho, com quatro concertos por noite, em dois palcos ao ar livre. Depois do anúncio de Maria Bethânia, que actua a 1 de Julho, Joss Stone é a mais recente confirmação.

Vencedora de dois prémios BRIT e de um Grammy, a cantora e compositora inglesa de soul e r&b sobe a palco a 5 de Julho, no âmbito da sua tour “20 Years of Soul”, que assinala o seu 20.º aniversário de carreira.

Foi em 2003 que, aos 16 anos, Joss Stone lançou o seu álbum de estreia, The Soul Sessions. Para o concerto em Portugal, trará também o mais recente Never Forget My Love, editado em Fevereiro do ano passado, escrito e produzido com o seu amigo e colaborador de longa data Dave Stewart, dos Eurythmics.

O preço dos bilhetes varia consoante o concerto: começas nos 35€ para Maria Bethânia e nos 25€ para Joss Stone.

