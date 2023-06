Jovens de Sintra unem-se para oferecer programação LGBTQIA+

As sessões de Práticas Artísticas para o Empoderamento Juvenil, promovidas pelo Chão de Oliva, acontecem de forma gratuita para jovens entre os 15 e os 25 anos que vivem em Algueirão Mem Martins. Foi assim que os PrideTeens se conheceram e se juntaram, como grupo, para assinalar o mês do orgulho LGBTQIA+ no concelho de Sintra. A programação, totalmente gratuita, inclui desde uma marcha até uma Queer Party, passando por círculos de partilha, palestras e workshops diversos e inclusivos.

“O projeto PARTEJ partiu para aquele território com a ambição de se ligar aos jovens e às suas necessidades. Através da oferta de práticas artísticas, foi possível escutar com maior atenção as problemáticas que os e as participantes entendiam trazer e trabalhar”, diz Susana C. Gaspar, co-directora artística do Chão de Oliva e responsável pelo projecto PARTEJ – Práticas Artísticas para o Empoderamento Juvenil.

A II Marcha LGBTQIA+ de Sintra está marcada para este sábado, 10 de Junho, às 15.30, a partir da Casa da Juventude da Tapada das Mercês. Segue-se, no dia 11, um círculo de partilha sobre “A religião e a comunidade”, no mesmo local, entre as 10.30 e as 12.00. Já no fim-de-semana seguinte, conte com uma palestra sobre “A família e a comunidade LGBTQIA+”, às 11.00 de 17 de Junho, no Espaço Tapada Com.Unidade; e o círculo de partilha “Sexualidade, identidade e expressão de género”, às 10.30 de dia 18, na Casa da Juventude da Tapada das Mercês. Mas há mais.

No dia 24 de Junho, conversa-se sobre “A intersecção de lutas”, entre as 11.00 e as 13.00, no Espaço Tapada Com.Unidade. Depois, para fechar a ronda de conversas, realiza-se um círculo de partilhas sobre “Mulheres na comunidade”, no dia 25, entre as 10.30 e as 12.00, na Casa da Juventude da Tapada das Mercês. Segue-se, no dia 30, a “1.ª festa LGBTQIA+ de Sintra”, das 19.00 às 23.00, no Skatepark Mem-Martins da Tapada das Mercês, com música da Rafeira e a food truck Fresh No Meat No Fish no local, para garantir que ninguém passa fome.

Sintra, vários locais. 10-30 Jun, vários horários. Entrada livre

