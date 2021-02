Juliana Bezerra e Brigadeirando celebram o amor numa colecção especial

Esta é a segunda colaboração entre Juliana Bezerra e Carolina Henke, da Brigadeirando, que volta a assinalar o Dia dos Namorados. Se da primeira vez procuraram juntar a joalharia à chocolataria, agora resgataram juntas uma das mais simbólicas referências do arquivo do artesanato português, os tradicionais lenços dos namorados. As peças da nova colecção de jóias Com Amor já estão disponíveis para pré-encomenda.

“Foi a Carolina que me desafiou para este projecto. Eu adorei a ideia, identifiquei-me com esta estética”, conta Juliana Bezerra, que desenvolveu sete peças em prata e prata dourada, em homenagem aos tradicionais lencinhos, que a partir do século XVIII começaram a ser bordados pelas raparigas mais jovens para oferecer aos seus apaixonados em jeito de declaração. “Inspirei-me nos lenços, desenhei os motivos mais típicos, na superfície em prata. A selecção das malhas também nos remete para este imaginário da joalharia tradicional.”

Juliana Bezerra x Brigadeirando

Todas as peças, anéis e fios, que também podem ser usados como pulseiras, têm nomes de lugares do Minho, como Amares, Valdevez, Vila Verde, Podame, Prado e até Poiares, cidade que deu origem a duas jóias, um colar e um anel. Os preços variam entre os 70€ e os 108€.

Se ainda não comprou nada para oferecer à sua cara metade no próximo 14 de Fevereiro, não há nada como uma jóia e uma caixa de chocolates. A Brigadeirando, que está a funcionar com loja online, já tem propostas para o Dia dos Namorados, como a caixa de brigadeiros Com Amor, com combinações de sabor exclusivas e a oferta de um postal ilustrado.

