Junta de Benfica lança projecto para prevenir violência contra as mulheres

Novo projecto da Junta de Freguesia de Benfica arranca com um webinar gratuito sobre violência doméstica e contra as mulheres.

A Junta de Freguesia de Benfica vai aproveitar o Dia Internacional da Mulher, a 8 de Março, para lançar o projecto NO!, que se estreia com o webinar “Encontro de respostas partilhadas”, na próxima segunda-feira, 8 de Março, pelas 10.30, via Zoom. A missão principal é prevenir a violência contra as mulheres e a violência doméstica através da promoção de uma cultura de não violência e da formação de profissionais nesta matéria de prevenção.

“O Projecto NO! aposta na reeducação e formação, através de acções de sensibilização, palestras ou apoio às vítimas. E integra o objectivo de tornar Benfica uma freguesia cada vez mais inclusiva, onde as pessoas se sintam e sejam tratadas de igual forma”, esclarece Ricardo Marques, presidente da Junta.

Parte de um trabalho de continuidade, que tem vindo a ser desenvolvido em conjunto com parceiros nacionais e internacionais, a iniciativa resulta de uma candidatura feita pela Junta de Freguesia de Benfica às EEA Grants e conta com vários parceiros, como a PSP – 3ª Divisão Policial de Lisboa, o Agrupamento de Escolas de Benfica e a Associação Dignidade para os Direitos das Mulheres e das Crianças.

Além da apresentação do projecto, pela Dra. Carla Rothes, vogal do Pelouro de Direitos Sociais da Junta, o webinar incluirá várias conversas relacionadas com a temática da violência, nomeadamente “Violência doméstica: respostas em tempo de pandemia” (11.30) e a “Face Oculta da Violência Doméstica” (12.00).

