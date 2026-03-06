18 mulheres marcantes da história de Lisboa

Era uma vez uma princesa chamada Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen, que nasceu num castelo em Sigmaringen, um ducado da Germânia. Chegou a Lisboa em 1858 para se casar com o rei português D. Pedro V, na Igreja de São Domingos, mas morreu 14 meses depois vítima de difteria, com 22 anos. Não sem antes deixar um importante legado. Nesta altura, Lisboa vivia um período de epidemias de cólera e febre amarela e o casal real tinha por hábito visitar os hospitais da cidade. Foi no Hospital de São José que a rainha consorte ficou impressionada com as condições da enfermaria, onde eram tratados adultos e crianças no mesmo espaço, oferecendo o seu dote de casamento para que ali fosse criada uma enfermaria pediátrica. Não satisfeita, manifestou ainda o desejo de construir um hospital para crianças em Lisboa, um sonho que não viu realizado, mas logo após a sua morte D. Pedro V iniciou a construção do Hospital da Bemposta, uma obra terminada pelo seu irmão D. Luís que lhe sucedeu. Foi o povo que rebaptizou o hospital com o nome da rainha. Foi um dos primeiros hospitais pediátricos da Europa e hoje o Hospital Dona Estefânia é uma referência nacional em Pediatria.