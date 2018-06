Junta de São Domingos de Benfica inaugura incubadora e cowork a pensar no futuro

A primeira incubadora de uma junta de freguesia abriu em São Domingos de Benfica para dar ferramentas a quem não as tem. Fomos conhecer o espaço.

Mais um cowork, mais uma incubadora, pensará provavelmente o leitor ao saber desta nova iniciativa da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, que acaba de inaugurar o Mercado de Inovação no espaço onde antes funcionavam os serviços de informática da Câmara de Lisboa. É verdade, poderíamos até olhar para isto por esse prisma. Mas preferimos destacar a forma como esta junta está a apostar no futuro da cidade. É que para aqui só entra quem já tem uma ideia ou projecto e não sabe como dar o próximo passo, independentemente da idade ou formação.

Salas de reunião, espaços de cowork e de trabalho individual, mentoria e apoio. Eis o Mercado da Inovação, que até ao final do ano ainda ainda se deverá expandir para o edifício do mercado de São Domingos de Benfica (ler abaixo). “É uma incubadora, a primeira afecta a uma junta, que nasce para apoiar, para responder aos muitos pedidos que temos recebido e que de uma forma até um pouco informal já temos ajudado”, diz-nos Carla Branco, consultora da junta de freguesia e peça-chave neste projecto.

O Mercado da Inovação é por isso uma incubadora de ferramentas. “Temos tudo o que um empreendedor precisa, como os quadros técnicos da Junta que ajudam em tudo, até a preencher a papelada mais chata”, explica. Mas há uma condição: “Só vem para aqui quem realmente precisa de apoio”. Que é como quem diz, não vale molengar. “Queremos que a relação seja informal, mas somos muito chatos. Vamos andar em cima. Se não precisam de nós, então damos lugar a quem precisa.”

Para conseguir um lugar numa destas mesas – cuja mensalidade variará entre 40 e 70 euros, dependendendo do apoio técnico – terá apenas de apresentar o projecto à Junta. Os critérios de escolha são, à partida, simples de cumprir: “Ideias que ajudem o mundo para melhor. Mas também é preciso ser boa pessoa”, acrescenta Carla logo de seguida.

Este não é por isso um cowork igual aos outros. Quando é preciso ficar até tarde, fica-se, por exemplo. “Além disso, não queremos que este espaço seja apenas um sítio de trabalho, vamos ter uma agenda cultural.”

A nova vida do Mercado de São Domingos de Benfica

As obras ainda vão no adro e o mais provável é que só conheçamos a nova vida deste mercado mais para o final do ano ou mesmo nos primeros meses de 2019. No piso térreo, na antiga zona de lojas, já estão instaladas, no entanto, algumas startups como a Blocks, de impressoras 3D ou a Lisbão, de sabonetes. Na parte de cima do mercado, nascerá um cowork para dar continuidade ao projecto deste Mercado da Inovação. “Já temos muitas mesas ocupadas e por isso é bom conseguirmos aumentar a nossa capacidade de resposta”, diz Carla Branco.

Rua Lúcio de Azevedo, nº12. 21 724 8610.

+ 12 espaços de cowork em Lisboa para trabalhar em comunidade