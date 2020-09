Junta-te ao Jazz: três dias de concertos ao ar livre no Palácio Baldaya

Pelas mãos da junta de Freguesia de Benfica, está a chegar mais uma edição do Junta-te ao Jazz que traz aos jardins do Palácio Baldaya três noites de concertos, de 17 a 19 de Setembro. Do cartaz, destaca-se o cubano Ibrahim Ferrer Jr.

O festival já vai na 11.ª edição, mas o objectivo continua o mesmo todos os anos: promover espectáculos de artistas conhecidos do mundo do jazz, ao mesmo tempo que se divulga o género musical.

A abrir, no dia 17, estará o filho do astro cubano Ibrahim Ferrer, cantor e ex-dirigente do Buena Vista Social Club. Ibrahim Ferrer Jr. vai interpretar, a partir das 21.00, temas tradicionais e grandes sucessos da música cubana – o artista é conhecido pelas fusões com o jazz latino, com as suas raízes africanas e géneros latinos como bossa nova ou tango.

No dia 18, sobe ao palco Maria João, também às 21.00, e a 19, há dois concertos. Primeiro actua a Benfica Big Band e depois será o quarteto de Yami Aloelela a fechar o Junta-te ao Jazz, às 18.00.

O evento é de entrada livre, mas a lotação está limitada aos lugares existentes na sala devido às restrições em vigor. Para garantir lugar, basta reservar através do email palaciobaldaya@jf-benfica.pt.

Nos últimos dez anos já passaram pelo festival nomes como Yemanjazz, Reunion Big Jazz Band, Marta Hugon, Lisboa String Trio, Selma Uamusse, Cais Sodré Funk Connection, Jacqui Naylor ou Lena d Água.

Palácio Baldaya. Estrada de Benfica 701 A. 17-18 21.00 e 19 de Setembro 16.00. Entrada livre.

