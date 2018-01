Junte-se à conversa e imagine como será 2084

Graça Castanheira conduz um ciclo de 12 conversas com diferentes personalidades. Desafio? Imaginar o dia de amanhã. Arranca na Gulbenkian esta segunda-feira, dia 8, às 21.00.

2084 - Imagine. Está dado o pontapé de saída para este ciclo de encontros que promete transportar a assistência para um futuro que já pareceu mais longínquo. Não é que o ano esteja ao virar da esquina (na verdade falamos do tempo de uma nova filiação) mas vale a pena antecipar e prevenir alguns cenários.

O exercício, colectivo, começa dia 8 de Janeiro, às 21.00, na sala de ensaio da Gulbenkian. É aqui que Graça Castanheira, autora da série documental sobre o futuro O Tempo e o Modo, que contou com a participação de nomes como Laurie Anderson ou o escritor Eduardo Galeano, conduzirá a conversa com Adrian Currie.

Cabe ao investigador neo-zelandês abrir as hostilidades nesta reflexão sobre a vida dos indivíduos, das sociedades e do planeta. Nem de propósito, Currie está actualmente associado do Centro de Estudo do Risco Existencial (CSER – Centre for the Study of Existential Risk) da Universidade de Cambridge, onde estuda os riscos que podem determinar a extinção da nossa espécie.

Adiantando outros nomes na calha, conte com a participação a 22 de Janeiro da britânica Beth Singer, que se debruça sobre as implicações sociais e religiões dos avanços tecnológicos na robótica e na Inteligência Artificial. A 5 de Fevereiro é a vez de Arlindo Oliveira, docente de engenharia informática e actual presidente do Instituto Superior Técnico.

