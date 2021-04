Junte-se à dança numa mostra gratuita, distribuída por três dias e três palcos online

A comunidade artística de Benfica, e não só, vai subir ao palco em formato digital. Embalados pelo movimento do Dia Mundial da Dança, assinalado a 29 de Abril, a Junta de Freguesia de Benfica o Arcade Dance Center – escola fundada por Vítor Fonseca (Cifrão), Noua Wong e Vasco Alves – apresentam a segunda edição do Junta-te à Dança, uma mostra coreográfica que vai apresentar vários espectáculos em três palcos virtuais, num programa que também inclui workshops e entrevistas. O acesso a todos os eventos é gratuito.

O programa estende-se por três palcos diferentes. No dia 30 de Abril, é no palco Salão Emergente que pode ver uma série de apresentações dedicadas às danças a par. No dia seguinte, vários nomes da dança nacional vão passar pelo Pedra e Cal, e a 2 de Maio entra em acção o palco Terra Mãe, com danças do mundo e as escolas da freguesia de Benfica. Todas as actuações começam às 21.30 e pode começar a escolher o que prefere assistir no programa disponível do site oficial do evento.

Os workshops acontecem nos dias 1 e 2 de Maio, em horários diferentes e são dedicados a todas as idades. Mesmo que tenha dois pés esquerdos, afaste a mobília da sala e não se acanhe de experimentar modalidades como o dancehall (a dança urbana da Jamaica), hip hop, sevilhanas, kizomba ou forró, leccionadas por professores de várias escolas de dança.

