Justa Nobre adere ao Uber Eats e entrega em casa comida tradicional portuguesa

O restaurante O Nobre, da chef Justa, nunca parou durante o confinamento. As entregas de comida portuguesa ao domicílio agora são feitas através do Uber Eats.

Justa Nobre, uma das grandes referências da cozinha portuguesa e uma das que há mais tempo por aqui anda, não parou durante todo o confinamento, mantendo n’O Nobre, o seu restaurante no Campo Pequeno, um menu para take-away e entregas. O raio aumenta com a entrada no Uber Eats, onde estará em exclusivo.

O menu para pedir para casa começa logo com o clássico dos clássicos da chef, imperdível seja no restaurante ou no conforto do lar: a sopa de santola (10€). Mas no campeonato das entradas há também salada de polvo (13,50€), salada de iscas de novilho vinagrete (8,50€), sapateira recheada (17,50€) ou pratinhos de presunto do bom, de Barrancos com 24 meses de cura (a partir de 14,50€).

Depois a lista divide-se em pratos de peixe e marisco, como a açorda de camarão (27,50€), o milfolhas de bacalhau com sapateira e esmagado de batata doce (25€), tranche de dourada com molho de lima com puré de batata doce e espinafres (21,50€); e os pratos de carne, como o arroz de pato no forno à antiga com couve (22,50€), bochechas de porco bísaro confitadas com especiarias (22,50€) ou a meia perdiz à transmontana com castanhas e batata corada (25€). Há também uma opção vegetariana, sobremesas e vinhos para regar a refeição.

“Queremos estar mais perto dos nossos e novos clientes. Acreditamos que esta parceria com o Uber Eats só possa ser um sucesso”, afirma a chef em nota enviada à imprensa, que acredita que reinventar-se e acompanhar uma nova realidade da restauração é primordial nesta fase.

Entre 29 de Março e 11 de Abril, não há taxa de entrega para os pedidos superiores a 20€ através do Uber Eats, bastando para isso inserir o código ONOBRE no separador “Promoções” da aplicação. O menu está disponível todos os dias da semana até as 20.15 (atenção que se quer um vinho a acompanhar, deve fazer o pedido antes das 20.00, tal como manda a regra).

