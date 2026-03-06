As mulheres chefs que tem de conhecer em Lisboa

Alessandra Borsato
Natural de São Paulo, Alessandra Borsato está há anos deste lado do Atlântico. Trabalhou com Alexandre Silva no Loco e no Time Out Market. Depois, foi para o País Basco fazer um mestrado e, no regresso, assumiu a cozinha do Senhor Uva, onde permaneceu cerca de três anos. Em 2025 abriu o Flamma, em Campo de Ourique, o primeiro projecto próprio. Apesar de se centrar no fogo, servir pequenos espetos e ter um ambiente de neo-boteco, não é de um churrasco brasileiro que se trata. Com influências de toda a América Latina, de Portugal e de Espanha, a cozinha de Alessandra não conhece fronteiras, só produto, técnica e sabor.