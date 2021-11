Kafeine, uma macacada do melhor

O inusitado conceito “industrial-tropical-brunch-every-day-all-day”, criado por Paulo Côrte-Real e Luís Marques, de 46 e 45 anos, respectivamente, nasceu há cerca de um mês na Marina de Cascais para as delícias dos expatriados, cada vez em maior número, e dos residentes que procuram algo mais exótico à mesa. O néon amarelo a dizer “monkey business”, por cima do balcão, é uma brincadeira dos sócios e amigos de longa data mas também uma afirmação do seu modus operandi. Está lá porque não idealizaram nada de raiz, aproveitaram tudo o que tinham e adaptaram-no da melhor forma.

“Quando começámos, em 2018, estávamos dentro da loja da Gucci, em Lisboa, na Avenida da Liberdade”, conta Paulo, explicando-nos como surgiu o primeiro Kafeine. “Obviamente que aproveitámos o chão e o tecto porque eram lindos, todos em preto e com um aspecto industrial. E o café tem uma aura tropical. Então o conceito foi industrial-tropical, e foi a partir daí que surgiram o resto das coisas. O menu é um menu internacional, com a utilização de super-alimentos que agora estão muito na moda, como os ovos, os abacates, as chias ou o café de especialidade. E também pegámos em algumas influências da cozinha internacional do Médio Oriente, Australásia, América ou França, e pensámos ‘bem, os turistas vêm de todo o lado, porque não também formarmos um menu com isso?’ Portanto assim nasceu este conceito industrial-tropical-brunch-every-day-all-day”, justifica.

Mariana Valle Lima

Na carta, ao estilo volta ao mundo, encontra taças de açaí (3€), com morangos, banana, granola e goji, e pudins de chia (3€), com leite de coco, kiwi, romã, framboesa e alperce. Há panquecas e waffles ao gosto do freguês, como a de morangos e mirtilos (5,50€), ou a de bacon e manteiga de amendoim (5,50€), às quais pode acrescentar um rol de extra toppings, a um euro cada. Na secção das bowls, e ainda nem a meio do globo vamos, conte com opções como o havaiano poke de atum (13€), com o peixe marinado, abacate, edamame, nori, coentros, malagueta, lima, pickle de gengibre, wakame, cebolinho e arroz, ou o japonês tataki de salmão (12€), aqui em versão salada, com salmão braseado, feijão de soja, rabanete, cenoura, pepino, sementes de sésamo, coentros, nori, lima e molho miso. Os ovos, o “ex-libris da carta”, garantem-nos, surgem nas mais diversas versões e sempre com pão rústico, entre outros ingredientes.

Mariana Valle Lima

Caso nada disto lhe encha as medidas, peça o bacon-avocado burger (10€), um hambúrguer de novilho de 180gr, com cheddar-japeleno, bacon, pickle de pepino, alface, tomate, cebola roxa e molho cocktail, acompanhado por batatas fritas ou salada. Outra opção é o internacional lobster roll (24€), em pão brioche, com pedaços de lavagante cozido, maionese japonesa, aipo e cebolinho, salada e batatas fritas. Este último tem sido o maior sucesso da carta, afirma Paulo, com uma vasta formação na área da gastronomia. “Já trabalhei em restaurantes Michelin, com o Henrique Sá Pessoa, com o Vincent Farges, estive na Austrália e fiz formação na escola do Alain Ducasse” explica, acrescentando que o Kafeine, pertence à empresa de ambos, a Gastronomia 360, que actua nas áreas de catering, eventos e restauração.

Mariana Valle Lima

Para fechar o dia, na esplanada ou no interior do espaço com ventoinhas de tecto, muitas plantas e um animado papel de parede com macacos, há crafted cocktails e pratos mais robustos como o new york prime steak (25€), um bife da vazia de 350gr à la plancha, temperado com salsa chimichurri, mostarda-lima e sal vulcânico, e acompanhado por batatas fritas e salada; a original lobster (35€), um lavagante inteiro com cerca de 600gr, servido com molho de limão e manteiga, batatas fritas e salada; e o famoso surf & turf (45€), que assenta na junção dos dois últimos. Se sentir falta de um doce no final, pode escolher entre o melhor bolo de chocolate de Cascais (assim o defendem), a pavlova com morangos ou o apple crumble (todos a 5€).

Marina de Cascais. Seg-Qua 10.00-17.00, Qui-Sáb 10.00-22.30, Dom 10.00-18.00.

