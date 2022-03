Kappo recebe Edson Yamashita, duas estrelas Michelin no Brasil

Ainda não passou um ano desde que abriu, mas já se tornou paragem obrigatória para todos aqueles que gostam de um bom restaurante japonês. O Kappo, em Cascais, vai ter quatro jantares e dois almoços especiais nos próximos dois dias. A Tiago Penão junta-se Edson Yamashita, chef do RYO, o duas estrelas Michelin de São Paulo, no Brasil. Os dois prometem uma homenagem à secular cozinha Kaiseki.

“Minimalismo, pureza e sazonalidade vão ser os conceitos-chave para um menu memorável que junta a uma só voz a filosofia da alta cozinha japonesa, aos melhores ingredientes locais portugueses”, lê-se no comunicado, que dá conta do encontro entre os dois chefs como parte da iniciativa criada pelo Kappo – KUD (Kappo Unique Dinner), que já levou a Cascais o espanhol Hector Escalona (Grupo Dani Garcia).

Se, à partida, o menu de degustação do Kappo pode ser considerado alto (90€), nos próximos dias 4 e 5, o restaurante sobe a parada para um momento que não será repetível. O menu terá o custo de 250€ (sem bebidas), mas será servido a muito poucas pessoas. Esta sexta-feira, dia 4, acontecem dois jantares, um às 19.00 e outro às 21.30, limitado a oito pessoas por momento. Já no sábado, há dois almoços (12.30 e 13.30, para seis pessoas cada) e outros dois jantares (às 19.00 e às 21.30, para oito pessoas).

“Vai ser um prazer enorme desenhar este menu tão especial com o Edson Yamashita, uma referência na cozinha japonesa mundial. Um menu kaiseki, num respeito enorme pelos princípios da gastronomia japonesa, com produtos nacionais só pode ser uma excelente ideia”, reage no mesmo comunicado Tiago Penão.

E Yamashita acrescenta: “Esta vai ser a minha primeira vez em Portugal o que por si só já é um privilégio... O menu que eu e Tiago vamos apresentar vai ser muito focado nos ingredientes do mar da melhor qualidade. O objectivo é seguir ao máximo aquilo que se faz no Japão”.

O Kappo abriu no Verão do ano passado e com Tiago Penão está uma equipa que se formou no estrelado Midori, o japonês do Penha Longa, em Sintra. O nome escolhido é o do estilo de cozinha japonesa que numa tradução literal significa “cortar e cozinhar”, embora vá muito além disso, focando-se na proximidade entre o chef e quem à sua frente se senta. Para saber o que beber, entregue-se a Andrea Smith. A harmonização pode ser apenas de vinho ou de vinho e saké (e até só de sakés).

As reservas devem ser feitas via email (reservas@kappo.pt).

